— Болельщики в России ждут как минимум 10:0. Что скажете?
— Не обращаем на такие слова внимания. Мы сосредоточены на своей игре, - цитирует Элиаса "Матч ТВ".
Сегодня, 13-го ноября, сборная Брунея в полном составе прибыла в Краснодар для проведения товарищеского матча с национальной командой России. Напомним, встреча состоится 15-го ноября на домашнем стадионе "Краснодара". 19-го числа команда Валерия Карпина сыграет с Сирией в Волгограде.
Сборная Брунея занимает 184-е место в рейтинге национальных команд ФИФА, общая стоимость Брунея оценивается интернет-порталом Transfermarkt в 1,04 миллионов евро.
Голкипер сборной Брунея: не обращаем внимания на слова болельщиков, что сборная России выиграет 10:0
Голкипер сборной Брунея Азиз Элиас высказался о предстоящем матче с Россией.
Фото: Сергей Астахов / Матч ТВ