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Балахнин: есть большая вероятность, что сборная России одержит самую крупную победу в своей истории

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Экс-тренер сборной России Сергей Балахнин высказался перед товарищеской игрой против национальной команды Брунея.
Фото: РФС
Товарищеский матч пройдет завтра, 15 ноября в Краснодаре, начало поединка запланировано на 19:00 по столичному времени. Сборная Брунея располагается на 184-й строчке в рейтинге ФИФА.

- Есть большая вероятность того, что сборная России в матче с Брунеем одержит самую крупную победу в своей истории. Как я прочитал, даже не все основные игроки команды соперников смогли приехать в Краснодар, - передает слова Балахнина "Матч ТВ".

Сборная России с 2022 года отстранена от участия в официальных матчах под эгидой ФИФА и проводит только товарищеские встречи.

В этом году сборная России провела четыре встречи - в марте команда Валерия Карпина разгромила Сербию со счетом 4:0 и сыграла вничью с Парагваем (0:0), в июне сборная России обыграла Беларусь (4:0), а в сентябре был обыгран Вьетнам со счетом 3:0.

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