"Пока я подписал только дополнительное соглашение. Это исходило с обеих сторон — и со стороны моих представителей, и со стороны руководства клуба. Мы приняли решение подписать допсоглашение. В скором времени, возможно, переподпишу полноценный контракт", - цитирует Батракова "РИА Новости".
В текущем сезоне Алексей Батраков провел во всех турнирах 19 матчей и записал на свой счет 11 забитых мячей (10 из которых в матчах Российской Премьер-Лиги) и 8 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 19-летнего игрока в 5 миллионов евро. Текущий контракт полузащитника с клубом истекает летом 2027 года.
После 15-ти сыгранных туров команда Михаила Галактионова располагается на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 34 набранных очка.
Батраков: в скором времени, возможно, переподпишу полноценный контракт
Полузащитник "Локомотива" Алексей Батраков рассказал, что в скором времени может подписать новый контракт.
Фото: ФК "Локомотив"