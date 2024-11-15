Батраков в текущем сезоне забил в РПЛ 10 голов и сделал шесть ассистов на партнеров, футболист на данный момент является лучшим бомбардиром чемпионата.
- Насчет "разрываю лигу" не особо соглашусь. Помогает доверие тренерского штаба и партнеров по команде. Они всегда рядом со мной – подсказывают, поддерживают. Наверное, из-за этого что-то да получается, - цитирует Батракова "РБ Спорт".
Контракт Батракова с "железнодорожниками" рассчитан до середины 2027 года, портал Transfermarkt оценивает стоимость атакующего полузащитника в пять миллионов евро.
"Локомотив" в текущем сезоне набрал в 15-ти турах 34 балла и идет на третьем месте в турнирной таблице. Следующим соперником "Локомотива" в РПЛ станет "Спартак", матч пройдет 23 ноября.
Батраков - о своей игре в сезоне: насчет "разрываю РПЛ" не особо соглашусь
19-летний полузащитник "Локомотива" Алексей Батраков высказался о своем выступлении в этом сезоне.
Фото: Официальный сайт РПЛ