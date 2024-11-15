- В нынешнем сезоне РПЛ интрига будет сохраняться до конца. Я надеюсь, что чемпион сменится. Ничего сверхъестественного у "Зенита" нет. Всё в руках, ногах и головах футболистов, - цитирует Ананко "Чемпионат".
После сыгранных 15-ти туров на первой строчке в турнирной таблице идет "Краснодар", у которого 37 баллов в активе. В тройку также входят петербургский "Зенит" и столичный "Локомотив", у которых 36 и 34 очка соответственно. Далее располагаются "Динамо" и "Спартак".
Напомним, "Зенит" становится чемпионом РПЛ на протяжении шести сезонов подряд. В последний раз петербургскому клубу не удавалось выиграть золотые медали в сезоне 2017/18 - тогда чемпионом стал "Локомотив".
Ананко: надеюсь, в этом сезоне чемпион сменится
Бывший футболист московского "Спартака" Дмитрий Ананко высказался о чемпионской гонке в этом сезоне РПЛ.
Фото: Официальный сайт РПЛ