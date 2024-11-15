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Глушаков: российский футбол не развивается — надо поковыряться и разобраться, почему так происходит

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Бывший игрок "Спартака" Денис Глушаков высказался об уровне российского футбола.
Фото: ФК "Зенит"
"Агенты — зло? Они бывают разные, но… Российский футбол не развивается — надо поковыряться и разобраться, почему так происходит. В нашем футболе нет развития", - цитирует Глушакова "РБ Спорт".

Денис Глушаков провел в Российской Премьер-Лиге 381 матч и отметился 60-ю забитыми мячами и 24-мя голевыми передачами. Полузащитник выступал за московский "Спартак", "Локомотив", подмосковные "Химки", грозненский "Ахмат" и "Пари НН".

После 15-ти сыгранных туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 37-ю набранными очками и опережает петербургский "Зенит" на одно очко. Напомним, что петербуржцы являются бессменными чемпионами России на протяжении шести сезонов кряду.

Денис Глушаков
Спартак
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