"Агенты — зло? Они бывают разные, но… Российский футбол не развивается — надо поковыряться и разобраться, почему так происходит. В нашем футболе нет развития", - цитирует Глушакова "РБ Спорт".
Денис Глушаков провел в Российской Премьер-Лиге 381 матч и отметился 60-ю забитыми мячами и 24-мя голевыми передачами. Полузащитник выступал за московский "Спартак", "Локомотив", подмосковные "Химки", грозненский "Ахмат" и "Пари НН".
После 15-ти сыгранных туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 37-ю набранными очками и опережает петербургский "Зенит" на одно очко. Напомним, что петербуржцы являются бессменными чемпионами России на протяжении шести сезонов кряду.
Глушаков: российский футбол не развивается — надо поковыряться и разобраться, почему так происходит
Бывший игрок "Спартака" Денис Глушаков высказался об уровне российского футбола.
Фото: ФК "Зенит"