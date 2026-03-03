"Незаменимых нет". Форвард "Локомотива" высказался об уходе Баринова

Форвард отметил, что команда способна двигаться дальше без бывшего капитана, который зимой перешёл в ЦСКА.
- Первый официальный матч без Баринова? Незаменимых нет. Мы в хороших отношениях, но теперь он наш соперник. Благодарю наших болельщиков, которые пришли и поддержали нас в первом матче с "Пари НН", - цитирует игрока Metaratings.ru.
Баринов защищал цвета "Локомотива" с 2015 по 2025 год, после чего перебрался в ЦСКА, заключив с клубом долгосрочное соглашение.
В активе "Локомотива" 40 набранных очков и третья строчка в чемпионате России.