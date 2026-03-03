Матчи Скрыть

"Незаменимых нет". Форвард "Локомотива" высказался об уходе Баринова

Дмитрий Воробьёв прокомментировал первый матч "Локомотива" после ухода Дмитрия Баринова.
Фото: ФК "Локомотив"
В 19-м туре РПЛ железнодорожники обыграли "Пари НН" со счётом 2:1.

Форвард отметил, что команда способна двигаться дальше без бывшего капитана, который зимой перешёл в ЦСКА.

- Первый официальный матч без Баринова? Незаменимых нет. Мы в хороших отношениях, но теперь он наш соперник. Благодарю наших болельщиков, которые пришли и поддержали нас в первом матче с "Пари НН", - цитирует игрока Metaratings.ru.

Баринов защищал цвета "Локомотива" с 2015 по 2025 год, после чего перебрался в ЦСКА, заключив с клубом долгосрочное соглашение.

В активе "Локомотива" 40 набранных очков и третья строчка в чемпионате России.

