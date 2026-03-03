В США сделали заявление по допуску сборной Ирана к ЧМ-2026

На фоне напряжённой обстановки на Ближнем Востоке в США высказались о статусе сборной Ирана на чемпионате мира 2026 года.

Фото: Getty Images

- Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил о намерении провести безопасный и надёжный чемпионат мира с участием всех команд. Мы это всецело поддерживаем, - цитирует Бэтсона Sky Sports.

С заявлением выступил генеральный секретарь Федерации футбола США Джей Ти Бэтсон.Он также добавил, что сборная США уже не раз встречалась с Ираном на чемпионатах мира, и подчеркнул, что вне зависимости от соперника команда всегда выходит на поле с задачей добиться победы.28 февраля США и Израиль объявили о начале военной операции против Ирана. Турнир пройдёт с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.