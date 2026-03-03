Матчи Скрыть

"Зенит" и "Балтика" объявили стартовые составы на матч Кубка России

Стали известны стартовые составы "Зенита" и "Балтики" на матч 1/4 финала Пути регионов Кубка России.
Фото: официальный сайт РФС
Матч 1/4 финала Пути регионов Кубка России между петербургским "Зенитом" и калининградской "Балтикой" состоится сегодня, 3 марта, на "Ростех Арене". Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. Главным арбитром матча назначен Инал Танашев.

Ранее, 27 февраля, сине-бело-голубые одержали победу над подопечными Андрея Талалаева в матче 19-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу "Зенита".

