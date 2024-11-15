Матчи Скрыть

Лига Наций УЕФА

Новости
Кипр
20:00
ЛитваНе начат
Дания
22:45
ИспанияНе начат
Португалия
22:45
ПольшаНе начат
Шотландия
22:45
ХорватияНе начат
Люксембург
22:45
БолгарияНе начат
Северная Ирландия
22:45
БеларусьНе начат
Сан-Марино
22:45
ГибралтарНе начат
Румыния
22:45
КосовоНе начат
Швейцария
22:45
СербияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Россия
4 - 0 4 0
БрунейПерерыв

Камоцци: карьера Соболева в сборной России не завершена, он вернется

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна, высказался о форварде "Зенита" Александре Соболеве.
Фото: ФК "Зенит"
"Карьера Соболева в сборной России не завершена. Сейчас у Александра не лучший период, поэтому его не вызвали, но он еще достаточно молод, чтобы сыграть за сборную России. Соболев еще вернется в национальную команду", - цитирует Камоцци "РБ Спорт".

Александр Соболев перешел в петербургский "Зенит" из московского "Спартака" в летнее трансферное окно за 10 миллионов евро и подписал контракт до лета 2027 года. В текущем сезоне форвард провел за петербуржцев во всех турнирах 12 матчей и записал на свой счет 2 забитых мяча и 1 результативную передачу.

На счету нападающего 14 матчей за национальную команду России и 6 забитых голов. Соболев дебютировал в составе сборной России в октябре 2020 года в матче против Швеции (1:2).

Александр Соболев
Сборная России
Зенит
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится