"Карьера Соболева в сборной России не завершена. Сейчас у Александра не лучший период, поэтому его не вызвали, но он еще достаточно молод, чтобы сыграть за сборную России. Соболев еще вернется в национальную команду", - цитирует Камоцци "РБ Спорт".
Александр Соболев перешел в петербургский "Зенит" из московского "Спартака" в летнее трансферное окно за 10 миллионов евро и подписал контракт до лета 2027 года. В текущем сезоне форвард провел за петербуржцев во всех турнирах 12 матчей и записал на свой счет 2 забитых мяча и 1 результативную передачу.
На счету нападающего 14 матчей за национальную команду России и 6 забитых голов. Соболев дебютировал в составе сборной России в октябре 2020 года в матче против Швеции (1:2).
Камоцци: карьера Соболева в сборной России не завершена, он вернется
Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна, высказался о форварде "Зенита" Александре Соболеве.
Фото: ФК "Зенит"