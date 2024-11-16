"Может быть, для каких-то команд это будет и хороший тренер. Тренера ведь не угадаешь, тем более он ещё никого не тренировал. Это такая профессия, казалось, ну никак из этого игрока не получится тренер, а получается так. Поэтому я думаю, что трудно сказать, получится у него или нет. Ему ещё учиться надо, так просто его никто не назначит", - приводит слова Наумова "Евро-Футбол.Ру".
Ранее нападающий тольяттинского "Акрона" Артём Дзюба в интервью заявил о наличии у него желания попробовать свои силы при работе в качестве главного тренера футбольной команды.
Артёму Дзюбе в настоящее время 36 лет. Его действующее соглашение с "Акроном" рассчитано на срок до конца сезона-2024/25. Форвард профессионально занимается футболом с 2006 года. В процессе своей карьеры он сменил несколько клубов: "Спартак" (Москва), "Томь" (Томск), "Ростов" (Ростов-на-Дону), "Арсенал" (Тула), "Зенит" (Санкт-Петербург), "Локомотив" (Москва), "Адана Демирспор" (Турция).
Наумов: так просто Дзюбу никто не назначит главным тренером. Ему ещё учиться надо
Бывший президент московского "Локомотива" Николай Наумов высказался о желании нападающего тольяттинского "Акрона" стать главным тренером.
Фото: ФК "Акрон"