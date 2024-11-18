"С Алексеем Миранчуком до сборной не был знаком. Я к нему обращаюсь: "Привет, легенда, мастер". Он футболист высокого уровня. Очень рад, что сейчас нахожусь вместе с ним в одной команде", - цитирует Пальцева "Чемпионат".
Защитник махачкалинского "Динамо" Валентин Пальцев получил первый вызов в национальную команду России осенью текущего года. Дебют Пальцев в сборной состоялся 5-го сентября в матче со сборной Вьетнама (3:0). В игре с Брунеем (11:0) 15-го ноября Пальцев появился на поле с первых минут и отыграл все 90 минут.
На счету полузащитника Алексея Миранчука 45 матчей в составе национальной сборной России, в составе которой он оформил 7+7 по системе гол+пас. Минувшим летом Миранчук перебрался из итальянской "Аталанты" в американскую "Атланту Юнайтед".
Пальцев: до сборной России не был знаком с Алексеем Миранчуком, он легенда, мастер
Новичок сборной России Валентин Пальцев рассказал о знакомстве с полузащитником "Атланты Юнайтед" Алексеем Миранчуком.
Фото: официальный сайт РФС