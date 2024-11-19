Экс-капитан "Спартака" Георгий Джикия, выступающий с сентября за подмосковные "Химки", восстановился после травмы, полученной в матче 13-го тура РПЛ с "Динамо" (3:4). Как сообщает "СЭ" со ссылкой на пресс-службу клуба, Джикия вернулся к тренировкам с основной командой.
Всего с момента перехода в "Химки" Георгий Джикия принял 3 матча в РПЛ и 1 раз появился на поле в Кубке России. Его контракт с "Химками" рассчитан до лета 2025-го года.
Защитник "Химок" Георгий Джикия вернулся к тренировкам в общей группе
Защитник подмосковных "Химок" Георгий Джикия восстановился от травмы.
Фото: официальный сайт "Химок"