"Пока к руководству вопросы. Приедем и обсудим. Переговоры уже были: общались и были пункты в контракте", - приводит слова Глушакова "Чемпионат".
Напомним, раннее сообщалось о том, что полузащитник "Химок" Денис Глушаков может возглавить молодежную команду подмосковного клуба.
В нынешнем сезоне 37-летний хавбек принял участие в 5 матчах РПЛ, в которых сыграл лишь 46 минут. Также в активе Глушакова 242 минуты в 3 играх Кубка России. Игрок пока не отличился результативными действиями.
Глушаков - о возможной работе с молодежкой "Химок": пока к руководству вопросы
Полузащитник "Химок" Денис Глушаков отреагировал на информацию о возможной работе тренером с молодежной командой красно-черных.
Фото: ФК "Химки"