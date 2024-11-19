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Глушаков - о возможной работе с молодежкой "Химок": пока к руководству вопросы

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Полузащитник "Химок" Денис Глушаков отреагировал на информацию о возможной работе тренером с молодежной командой красно-черных.
Фото: ФК "Химки"
"Пока к руководству вопросы. Приедем и обсудим. Переговоры уже были: общались и были пункты в контракте", - приводит слова Глушакова "Чемпионат".

Напомним, раннее сообщалось о том, что полузащитник "Химок" Денис Глушаков может возглавить молодежную команду подмосковного клуба.

В нынешнем сезоне 37-летний хавбек принял участие в 5 матчах РПЛ, в которых сыграл лишь 46 минут. Также в активе Глушакова 242 минуты в 3 играх Кубка России. Игрок пока не отличился результативными действиями.

Денис Глушаков
Химки
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