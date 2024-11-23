Андреев: если "Оренбург" станет чемпионом, найдутся люди, которые будут утверждать, что мы фарм-клуб "Зенита"

"Последние пять лет все твердят, что "Оренбург" – это фарм-клуб "Зенита". Даже после того, как мы обыграли "Зенит", люди всё равно говорили о том, что мы их фарм-клуб. Собаки лают, караван идёт. У меня иммунитет к разговорам об этом, никак не реагирую на такие мысли людей. Даже если "Оренбург" станет чемпионом, найдутся люди, которые будут утверждать, что наша команда – фарм-клуб "Зенита", – приводит слова Андреева Metaratings.
Заявления представителей футбольного сообщества о том, что "Оренбург" является фарм-клубом петербургского "Зенита", основаны на спонсорской связи двух футбольных клубов. Спонсором сине-бело-голубых является энергетическая компания ПАО "Газпром", а спонсором команды с Южного Урала является дочерняя компания ПАО "Газпром" - ООО "Газпром добыча Оренбург".
23 ноября "Оренбург" и "Зенит" встретятся друг с другом в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25. Начало встречи запланировано на 12:00 по московскому времени.