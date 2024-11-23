"Зенит" и "Краснодар" находятся на верху турнирной таблицы благодаря своей стабильности. Мне кажется, это две команды, которые реально будут бороться за чемпионство в этом сезоне. "Локомотив" к этому числу я пока не причисляю. Думаю, "железнодорожники" будут наступать на пятки лидерам, но на весь сезон их не хватит. Может быть, ещё "Спартак" подтянется к этой тройке. В ЦСКА и "Динамо", честно говоря, я не верю", — приводит слова Павлюченко Legalbet.
После первого круга в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/25 первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает футбольный клуб "Краснодар", который за 15 матчей набрал 37 очков. На втором месте с 36-ю набранными очками располагается действующий чемпион страны, петербургский "Зенит". Замыкает тройку лидеров московский "Локомотив", который в своём активе имеет 34 очка.
На четвёртой строчке располагается московское "Дниамо" (30 очков). На два балла от бело-голубых отстает московский "Спартак". Шестое место после 15-ти туров занимает московский ЦСКА, который набрал 27 очков.
Павлюченко: в ЦСКА и "Динамо" я не верю. Может быть, "Спартак" подтянется к тройке лидеров
Бывший игрок сборной России Роман Павлюченко поделился своим мнением о чемпионской гонке в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Спартак"