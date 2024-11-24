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Зарема: пока "Динамо" играет с медиакомандами, даже о месте в тройке можно забыть

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Зарема Салихова, супруга экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна, высказался о московском "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"
"Пока "Динамо" играет с медиакомандами, даже о месте в тройке можно забыть. Розовые свитерочки, артисты, хоккеисты, фигуристы – это всё про медиаактивность, которая подменила спортивную составляющую профессионального клуба. Последний раз "Динамо" качественно играло ещё при Шварце, а сейчас это "Динамолэнд", - цитирует Салихову Metaratings.

Сегодня, 24-го ноября, московское "Динамо" на выезде сыграло вничью с воронежским "Факелом" в 16-м туре Российской Премьер-Лиги со счетом 1:1, забитыми мячами отметились Фомин и Гиоргобиани. После 16-ти сыгранных туров бело-голубые располагаются на 5-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 31-м набранным очком.

Напомним, что во время ноябрьской международной паузы команда Марцела Лички провела товарищескую встречу с медиаклубом "Амкал" (2:3). В четверг, 28-го ноября, бело-голубые сыграют на выезде с московским "Локомотивом" в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России.

Динамо
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