Колосков: матч "Факел" - "Динамо" - это недоразумение, что это за футбол?

"Это просто позор назвать нельзя, но я бы сказал недоразумением. А сколько свистков было! Такое ощущение, что футболисты тренируются не на футбольном поле, а в октагоне. Подножки, зацепы, подсечки, захваты, что это за футбол? Из всей игры за 90 минут запомнился только удар Фомина", - цитирует Колоскова "Евро-Футбол".
Сегодня, 24-го ноября, воронежский "Факел" сыграл вничью с московским "Динамо" на своем поле в 16-м туре Российской Премьер-Лиги со счетом 1:1, забитыми мячами отметились Фомин и Гиоргобиани.
После 16-ти сыгранных туров воронежцы располагаются на 14-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 13-ю набранными очками. В 17-м туре чемпионата России команда Дмитрия Пятибратова сыграет на выезде с махачкалинским "Динамо".
Бело-голубые на данный момент занимают пятое место в турнирной таблице российского чемпионата с 31-м набранным очком. В следующем туре команда Марцела Лички сыграет на выезде с грозненским "Ахматом".