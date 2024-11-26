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Глушаков: нравится харизма Карпина, нравится, как он общается с футболистами. Вижу себя плюс-минус как он

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Экс-игрок сборной России Денис Глушаков поделился мнением о наставнике "Ростова" Валерии Карпине.
Фото: Официальный сайт РПЛ
- Мне нравится харизма Валерия Георгиевича. Нравится то, как он общается с футболистами, как составлен тренировочный процесс. Мне импонирует подход Карпина. Нравятся его строгость и жёсткость. То, как футболисты относятся к нему. Есть какое-то взаимоуважение. Я себя вижу плюс-минус как Валерий Георгиевич. Может, чуть жёстче, - передает слова экс-капитана "Спартака" "Чемпионат".

Контракт 37-летнего Глушакова на данный момент принадлежит подмосковным "Химкам", соглашение рассчитано до 2025 года, однако полузащитник в настоящее время не выступает за "Химки".

Глушаков за свою карьеру успел поиграть за "Локомотив", "Спартак", "Ахмат" и ряд других клубов. С красно-белыми футболист выигрывал золотые медали РПЛ в 2017 году.

Ранее в СМИ была информация, что Глушаков может возглавить молодежную команду "Химок". Сам футболист позже не подтвердил и не опроверг эту информацию, заявив, что на эту тему нужно разговаривать с руководством клуба.

Денис Глушаков
Валерий Карпин
Ростов
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