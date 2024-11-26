"Что касается матча с командой Китая, то нужно будет смотреть по их свободному времени. В следующем году у азиатских команд не так много свободных окон. Невысокие шансы, что матч пройдёт в следующем году", - цитирует Митрофанова ТАСС.
Напомним, в ноябре сборная России одержала победу над национальной командой Брунея в товарищеском матче со счетом 11:0, эта победа стала самой крупной в истории сборной России.
Также команда Валерия Карпина одержала победу над Сирией со счетом 4:0. В 2025 году национальная команда России провела товарищеский матч с Сербией (4:0), Белоруссией (4:0) и Вьетнамом (3:0). Сообщалось, что в следующем году сборная России может сыграть с Шри-Ланкой и Нигерией.
Митрофанов рассказал, может ли состояться матч сборной России с Китаем в 2025 году
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что сборная России может сыграть с Китаем в следующем году.
Фото: РФС