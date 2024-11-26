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Джикия высказался о хейте нападающего "Зенита" Соболева

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Защитник "Химок" Георгий Джикия высказался о ситуации, сложившейся вокруг нападающего "Зенита" Александра Соболева.
Фото: ФК "Зенит"
"Как выступать Соболеву в такой ситуации? Не сдаваться и двигаться вперед!", - цитирует Джикию "РБ Спорт".

Александр Соболев перешел в петербургский "Зенит" из московского "Спартака" в летнее трансферное окно за 10 миллионов евро и заключил контракт до лета 2027 года. В текущем сезоне нападающий провел во всех турнирах за петербуржцев 13 матчей и записал на свой счет 2 забитых мяча и 1 результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего игрока в 7,5 миллионов евро.

Георгий Джикия
Зенит
Александр Соболев
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