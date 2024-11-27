"Да, страна у нас большая, но ещё существуют возможности календаря, стадионов. РПЛ не резиновая. Нам же нужен качественный чемпионат, чтобы проходило не тяп-ляп, чтобы одновременно не по сто матчей проходило. Нужен хороший организационный уровень. Нужно понять позицию РФС, насколько целесообразно расширение чемпионата. Я бы с этим не торопился. Считаю, 16 команд на сегодня — это оптимальный вариант", - приводит слова Свищева Legalbet.
В Российской Премьер-Лиге с 1998 года принимают участие 16 команд, из которых два клуба, занявших 15-е и 16-е место по итогам сезона вылетают в Первую Лигу. А 13-я и 14-я команды чемпионата должны провести с 3-й и 4-й командами Первой лиги стыковые матчи за право остаться в РПЛ.
В текущем сезоне РПЛ после 16-го тура первое место в турнирной таблице занимает действующий чемпион страны - петербургский "Зенит" (39 очков). На второй строчке расположился футбольный клуб "Краснодар" (38 очков), а третьим идёт московский "Локомотив" (34 очка).
Депутат Госдумы выступил против расширения РПЛ: нам нужен качественный чемпионат, а не тяп-ляп
Депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Свищёв поделился своим мнением о возможном расширении числа команд, участвующих в Российской Премьер-Лиге.
Фото: ФК "Крылья Советов"