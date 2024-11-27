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Metaratings: "Партизан" хочет арендовать полузащитника "Спартака" Зорина

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По информации СМИ, сербский "Партизан" хочет взять в аренду атакующего полузащитника московского "Спартака" Даниилу Зорина.
Фото: ФК "Спартак"
Сообщается, что футбольный клуб из Белграда испытывает финансовые трудности, которые могут помешать этому переходу. Кроме того, интерес к 20-летнему футболисту, который желает иметь больше игровой практики, проявляется несколько отечественных команд.

Соглашение между Зориным и "Спартаком" рассчитано на срок до 30 июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего футболиста в 700 тыс. евро. В текущем сезоне на его счету 9 появлений на поле в официальных матчах, в которых ему удалось забить 2 гола и отдать 3 голевые передачи.

Источник: Metaratings

Партизан
Даниил Зорин
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