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Мостовой - о матче "Ростов" - "Спартак": удивительно, что судьи не дали два стопроцентных пенальти

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Экс-игрок столичного "Спартака" Александр Мостовой высказал свое недовольство судейством в матче Кубка России, в котором красно-белые встречались с "Ростовом".
Фото: ФК "Спартак"
- В двух моментах были стопроцентные пенальти, но почему-то VAR и судьи их не дали. Это удивительно. Там однозначно были пенальти. Когда человек не успевает, ставит ножку специально. Но они эти нюансы не понимают. Я вот сейчас, когда это наблюдал, был просто удивлён. А потом задают вопрос, почему судьи ошибаются. Потому что они не играли в футбол, этих нюансов, микромоментов они не знают, - сказал Мостовой в видео, которое опубликовано в его телеграм-канале.

Ответная встреча 1/4 финала Кубка России прошла 27 ноября в Ростове и завершилась победой донской команды со счетом 2:1. В составе хозяев по голу забили Егор Голенков и Виктор Мелехин, у красно-белых единственный мяч на свой счет записал хавбек Кристофер Мартинс.

Команда Валерия Карпина прошла в следующий раунд турнира, столичный коллектив продолжит борьбу в Пути регионов.

В следующем матче "Ростов" дома примет "Пари НН" в рамках 17-го тура РПЛ, матч пройдет 30 ноября. "Спартак" в следующем туре в гостях сыграет против "Краснодара", встреча состоится 1 декабря на поле "быков".

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