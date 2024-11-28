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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов: мы с самого начала находились в контакте с губернатором Самарской области

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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал об итогах разговора с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым по поводу заявления о коррупционной схеме в судейском корпусе.
Фото: РФС
"Мы с самого начала находились в контакте с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым по теме возможного противоправного влияния на результаты матчей. Сегодня в Самаре состоялась наша встреча, на которой мы обсудили нашу позицию. Она заключается в нулевой терпимости к любому неспортивному влиянию на игру.

Материалы, находящиеся в распоряжении у губернатора Самарской области, переданы в правоохранительные органы. РФС будет оказывать содействие правоохранителям в проведении расследования", — приводит слова Митрофанова "Чемпионат".

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал о визите человека, заявившего, что футбольный клуб "Крылья Советов" должен 35 миллионов рублей "преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе". Также чиновник сообщил, что в этой схеме замешаны 10 клубов Российской Премьер-Лиги, которые каждый год выплачивают около 500 миллионов рублей.

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