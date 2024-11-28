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Источник: хавбек "Динамо" Гагнидзе заболел ангиной, Скопинцев и Маухуб должны быть готовы к декабрьским играм

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Стало известно состояние здоровья полузащитника московского "Динамо" Луки Гагнидзе, защитника Дмитрия Скопинцева и форварда Эль-Мехди Маухуба.
Фото: ФК "Динамо"
По информации источника, у полузащитника столичного "Динамо" Луки Гагнидзе диагностировали ангину.

Последний раз хавбек выходил на поле 5 ноября в первом матче четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России против "Локомотива", который завершился со счётом 1:2.

Защитник Дмитрий Скопинцев, у которого было выявлено повреждение ягодичной мышцы левого бедра, и нападающий Эль-Мехди Маухуб должны быть готовы к матчам в декабре.

Следующий матч в рамках РПЛ бело-голубые проведут 2 декабря против грозненского "Ахмата". 8 декабря команда Марцела Лички сыграет с подмосковными "Химками".

Источник: "СЭ"

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