"Вылет "Спартака" от "Ростова" в Путь регионов Кубка России не удивил. Карпин сильнее Станковича как тренер", - цитирует Смородскую "РБ Спорт".
Напомним, в среду, 27 ноября, "Ростов" на своем поле обыграл московский "Спартак" в матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России (2:1). Напомним, первая игра завершилась также в пользу ростовчан - 1:0. Таким образом по сумме двух поединков подопечные Валерия Карпина вышли в полуфинал соревнования. Команда Деяна Станковича сыграет в Пути регионов.
Смородская: вылет "Спартака" в Путь регионов Кубка России не удивил. Карпин сильнее Станковича
Экс-президент столичного "Локомотива" Ольга Смородская заявила, что Валерий Карпин сильнее Деяна Станковича как специалист.
Фото: ФК "Ростов"