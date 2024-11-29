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Сапета: надеюсь, в этом сезоне "Зенит" не станет чемпионом

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Бывший футболист столичного "Динамо" Александр Сапета надеется, что "Зенит" в этом сезоне не сможет стать чемпионом России.
Фото: ФК "Зенит"
- У "Динамо" есть шансы побороться с "Зенитом". Все-таки "Зенит" не может быть первым всегда. Надеюсь, что в этом году "Зенит" не станет чемпионом, - цитирует Сапету Metaratings.

На данный момент лидером в турнирной таблице РПЛ является "Зенит", у которого после 16-ти туров 39 очков. Далее идут "Краснодар" и "Локомотив", у которых 38 и 34 балла соответственно. "Динамо" с 31 очком в активе идет на пятой строчке в таблице чемпионата.

Отметим, что "Зенит" является чемпионом шести последних сезонов в РПЛ. В следующем туре сине-бело-голубые дома примут "Крылья Советов", матч пройдет 1 декабря. "Динамо" в 17-м туре сыграет против "Ахмата".

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