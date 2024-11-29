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Источник: в ближайший месяц "Химки" поменяют менеджмент клуба - уйдут спортивный и генеральный директора

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"Химки" планируют поменять спортивный менеджмент клуба.
Фото: ФК "Химки"
По информации источника, "Химки" сменят менеджмент до нового года. Команду покинут генеральный директор Николай Оленев и спортивный директор Анар Мамедов.

Ранее в СМИ появилась информация, что инвестор команды Туфан Садыгов недоволен работой Франка Артиги - сообщалось, что если специалист в ближайших двух встречах потерпит неудача, то он покинет подмосковный клуб.

После 16-ти сыгранных туров "Химки" располагаются на 13-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 13-ю набранными очками в своем активе.

Источник: "Чемпионат".

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