По информации источника, "Химки" сменят менеджмент до нового года. Команду покинут генеральный директор Николай Оленев и спортивный директор Анар Мамедов.
Ранее в СМИ появилась информация, что инвестор команды Туфан Садыгов недоволен работой Франка Артиги - сообщалось, что если специалист в ближайших двух встречах потерпит неудача, то он покинет подмосковный клуб.
После 16-ти сыгранных туров "Химки" располагаются на 13-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 13-ю набранными очками в своем активе.
Источник: "Чемпионат".
Источник: в ближайший месяц "Химки" поменяют менеджмент клуба - уйдут спортивный и генеральный директора
"Химки" планируют поменять спортивный менеджмент клуба.
Фото: ФК "Химки"