"Станкович, наверное, сам в афиге от этого формата, когда никто никуда не вылетает. Тот случай, когда шикарную игру против "Локомотива" можно поддержать матчем в Ростове, но ты боишься спугнуть, потому что на выезде после долгой дороги, не дай бог, кто-то травмируется или не попадет в игру", - цитирует Генича "РБ Спорт".
Московский "Спартак" уступил "Ростову" в двухматчевом противостоянии с общим счетом 1:3, красно-белые сыграют с тольяттинским "Акроном" на выезде в четвертьфинале Пути регионов. Напомним, что действующим обладателем Кубка России является петербургский "Зенит", одержавший победу над калининградской "Балтикой" в Суперфинале со счетом 2:1.
После 16-ти сыгранных туров команда Деяна Станковича располагается на 4-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 31-м набранным очком. Сегодня, 1-го декабря, красно-белые сыграют на выезде с "Краснодаром" в 17-м туре Российской Премьер-Лиги.
Генич: Станкович, наверное, сам в афиге от этого формата Кубка, когда никто никуда не вылетает
Спортивный комментатор Константин Генич высказался о формате Кубка России.
Фото: ФК "Спартак"