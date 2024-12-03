По информации источника, "Монако" готово предложить за Аббосбека Файзуллаева 15 миллионов евро, однако "армейцы" не готовы продавать игрока в зимнее трансферное окно.
В текущем сезоне Аббосбек Файзуллаев провел за московский ЦСКА во всех турнирах 22 матча и записал на свой счет 3 забитых мяча и 6 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего игрока в 6 миллионов евро, контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2026 года.
После 13-ти сыгранных туров "Монако" располагается на третьей строчке в турнирной таблице французского чемпионата с 26-ю набранными очками в своем активе.
Источник: "РБ Спорт".
Полузащитник ЦСКА Файзуллаев может перейти в "Монако"
Полузащитник московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев может перейти в "Монако".
Фото: ПФК ЦСКА