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Полузащитник ЦСКА Файзуллаев может перейти в "Монако"

Полузащитник московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев может перейти в "Монако".
Фото: ПФК ЦСКА
По информации источника, "Монако" готово предложить за Аббосбека Файзуллаева 15 миллионов евро, однако "армейцы" не готовы продавать игрока в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне Аббосбек Файзуллаев провел за московский ЦСКА во всех турнирах 22 матча и записал на свой счет 3 забитых мяча и 6 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего игрока в 6 миллионов евро, контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2026 года.

После 13-ти сыгранных туров "Монако" располагается на третьей строчке в турнирной таблице французского чемпионата с 26-ю набранными очками в своем активе.

Источник: "РБ Спорт".

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