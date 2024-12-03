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Камоцци: Игнатов - талантливый парень, он заслуживает больше игрового времени в "Спартаке"

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна, высказался о выступлении в составе московского "Спартака" полузащитника Михаила Игнатова.
Фото: ФК "Спартак"
"Я хорошо знаю Игнатова и Селихова, считаю, что они заслуживают больше игрового времени на поле. Мог бы Игнатов попробовать себя в Серии А? Для него это будет сложно. Я думаю, что для Игнатова будет лучше уйти зимой. Жаль, конечно, что "Спартак" потеряет талантливого игрока", - приводит слова Камоцци Metaratings.

Михаил Игнатов в текущем сезоне в общей сложности в составе московского "Спартака" принял участие в 9 официальных матчах (в среднем, 32,8 мин. за игру), в которых не отметился результативными действиями. Ранее в СМИ появилась информация о том, что к 24-летнему полузащитнику проявляют интерес несколько команд Российской Премьер-Лиги (в частности, нижегородский "Пари НН"), но футболист твердо намерен остаться в московском клубе.

Соглашение между Игнатовым и "Спартаком" рассчитан на срок до 31 декабря 2025 года. Согласно данным, которые представлены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость атакующего полузащитника красно-белых составляет 2 млн. евро.

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