Сообщается, что в качестве примера государственный деятель приводит одного из футболистов московской футбольной школы "Строгино". Также Федорищев указал, что другая школа - "Чертаново" - оказалась под контролем футбольного агента Павла Андреева, в зависимости от которого оказались самарские "Крылья Советов".
В связи с этим губернатор попросил лигу сообщить ему, какие меры планируется предпринять для того, чтобы пресечь указанные схемы в академиях "Строгино" и "Чертаново".
Источник: "РБ Спорт"
СМИ: губернатор Федорищев сообщил РПЛ о практике занижения возраста молодых футболистов
По информации СМИ, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в письме к Российской Премьер-Лиге сообщил о распространении практики занижения возраста молодых футболистов.
Фото: телеграм-канал Вячеслава Федорищева