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Кобелев: своей игрой Клаудиньо и Вендел показывают, что хотят уйти из "Зенита"

Бывший главный тренер московского "Динамо" Андрей Кобелев поделился своим мнением, как много трансферов зимой сделает петербургский "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"
"Это будет зависеть от того, сколько людей уйдет. Клаудиньо и Вендел своей игрой показывают, что хотят уйти. Если они уйдут, то "Зенит" вынужден будет покупать. Если останутся, то вряд ли будут большие закупки. У "Зенита" и так на два состава футболистов. Надо смотреть, кто уйдет. Кассьерра начал играть меньше. Не приносит пользы, хотя прошлый сезон провел хорошо. Может, его продадут", - приводит слова Коболева "Спорт День за Днем".

В текущем сезоне:
  • 27-летний полузащитник Вендел в 18 официальных матчах отметился 2 забитыми голами и 11 голевыми передачами (его рыночная стоимость по Transfermarkt составляет в 20 млн евро);
  • 27-летний полузащитник Клаудиньо - в 19 официальных матчах отметился 1 забитым голом и 5 голевыми передачами (его рыночная стоимость по Transfermarkt составляет в 18 млн евро);
  • 27-летний нападающий Матео Кассьерра - в 22 официальных матчах отметился 7 забитыми голами и 4 голевыми передачами (его рыночная стоимость по Transfermarkt составляет в 11 млн евро).

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