Кобелев: своей игрой Клаудиньо и Вендел показывают, что хотят уйти из "Зенита"

В текущем сезоне:
- 27-летний полузащитник Вендел в 18 официальных матчах отметился 2 забитыми голами и 11 голевыми передачами (его рыночная стоимость по Transfermarkt составляет в 20 млн евро);
- 27-летний полузащитник Клаудиньо - в 19 официальных матчах отметился 1 забитым голом и 5 голевыми передачами (его рыночная стоимость по Transfermarkt составляет в 18 млн евро);
- 27-летний нападающий Матео Кассьерра - в 22 официальных матчах отметился 7 забитыми голами и 4 голевыми передачами (его рыночная стоимость по Transfermarkt составляет в 11 млн евро).