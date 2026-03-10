Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

Галатасарай
20:45
ЛиверпульНе начат
Ньюкасл
23:00
БарселонаНе начат
Атлетико
23:00
ТоттенхэмНе начат
Аталанта
23:00
БаварияНе начат

Дзюба: боюсь, если "Акрон" не останется в РПЛ, то клуба может не быть

Форвард "Акрона" Артем Дзюба высказался о задаче команды.
Фото: ФК "Акрон"
По словам Дзюбы, "Акрону" крайне важно сохранить место в РПЛ.

- Нам нужно любой ценой сохранить "Акрон" в РПЛ. Я боюсь, если клуб не останется в РПЛ, то "Акрона" может и не быть.

Я больше всего этого боюсь. Будет ли так всё — не знаю. В мою смену не должно этого произойти (улыбается) - приводит слова Дзюбы "Чемпионат".

В 20 туре Российской Премьер-Лиги тольяттинский "Акрон" на выезде уступил московскому "Спартаку" со счетом 3:4. Тольяттинцам по ходу встречи удалось отыграться со счета 1:3, на 88 минуте вингер красно-белых Маркиньос забил победный гол.

После 20 сыгранных туров команда Заурбека Тедеева занимает 11 место в турнирной таблице российского чемпионата с 21 баллом в своем активе.

