"Не стал бы так говорить. Чем питерские хуже? Чтобы легионерам "Спартака" догнать зенитовских, им надо пять раз подряд стать чемпионами. Тогда можно будет сравнивать. А красно-белые пока ничего не сделали", - приводит слова Мостового "Евро-Футбол.Ру".
После 18-ти туров Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит", набрав 39 очков, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. Московский "Спартак", в свою очередь, набрал 37 очков и в настоящее время расположился на третьей строчке.
"Зенит" является действующим чемпионом России, который выиграл в чемпионате шесть последних сезонов подряд. "Спартак" в последний раз становился чемпионом России в сезоне-2016/17.
Мостовой: легионеры "Спартака" догонят легионеров "Зенита", когда пять раз подряд станут чемпионами
Бывший игрок сборной России Александр Мостовой ответил, считает ли он, что легионеры в московском "Спартаке" не хуже, чем в петербургском "Зените".
Фото: ФК "Спартак"