Губерниев отреагировал на ничью сборной России

- Сыны Карпина не смогли преодолеть высокий прессинг сборной Мали! Соперник играл широко, использовал фланги и умело нейтрализовал атакующий потенциал наших футболистов!
P.S. Создавали тяжело против атлетичной команды, и пенальти надо забивать! - написал комментатор в соцсетях.
Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась без забитых мячей - 0:0. Ранее в рамках мартовского сбора команда Валерия Карпина обыграла Никарагуа со счётом 3:1.
Сборная России продолжает проводить только товарищеские матчи из-за ограничений со стороны УЕФА и ФИФА.