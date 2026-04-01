Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Швеция
3 - 2 3 2
ПольшаЗавершен
Босния и Герцеговина
1 - 1 (П 4 - 1) 1 141
ИталияЗавершен
Чехия
2 - 2 (П 3 - 1) 2 231
ДанияЗавершен
Косово
0 - 1 0 1
ТурцияЗавершен

Товарищеские матчи. Сборные

Россия
0 - 0 0 0
МалиЗавершен

Губерниев отреагировал на ничью сборной России

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на ничью сборной России в товарищеском матче с Мали.
Фото: РФС
Он отметил, что команда столкнулась с серьёзными трудностями в атаке и не сумела справиться с давлением соперника.

- Сыны Карпина не смогли преодолеть высокий прессинг сборной Мали! Соперник играл широко, использовал фланги и умело нейтрализовал атакующий потенциал наших футболистов!

P.S. Создавали тяжело против атлетичной команды, и пенальти надо забивать! - написал комментатор в соцсетях.

Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась без забитых мячей - 0:0. Ранее в рамках мартовского сбора команда Валерия Карпина обыграла Никарагуа со счётом 3:1.

Сборная России продолжает проводить только товарищеские матчи из-за ограничений со стороны УЕФА и ФИФА.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится