По информации Mundo Deportivo, польский форвард серьёзно рассматривает предложение от "Ювентуса", однако прежде намерен изучить условия нового контракта, который ему может предложить каталонский клуб.
Окончательное решение игрок, как ожидается, примет не раньше конца апреля. Действующее соглашение нападающего с "Барселоной" истекает через три месяца.
Левандовски получил предложение от известного топ-клуба - источник
Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовски пока не определился со своим будущим на следующий сезон.
Фото: Getty Images