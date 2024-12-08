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В "Пари НН" недовольны результатами команды в первой половине сезоне

Генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов высказался о результатах команды в первой половине сезоне.
Фото: ФК "Пари НН"
"Конечно, мы недовольны первым кругом чемпионата. Всегда рассчитываем на большее. Оценки — не прерогатива работы с клубом. Могли бы выступить гораздо лучше. Сборы и работа на трансферном рынке повлияют на вторую часть сезона", - цитирует Мелик-Гусейнова "Чемпионат".

Вчера, 7-го декабря, "Пари НН" на выезде уступил московскому "Спартаку" в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги со счетом 0:3. После 18-ти сыгранных туров команда Виктора Гончаренко располагается на 12-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 16 набранных очков. В 19-м туре чемпионата России волжане сыграют на своем поле с тольяттинским "Акроном".

Напомним, что нижегородцы вылетели из розыгрыша Кубка России, заняв последнее место на групповом этапе. В этом сезоне "Пари НН" играл в одной группе с "Краснодаром", "Ахматом" и ЦСКА.

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