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Вратарь Максименко сообщил, когда у него истекает контракт со "Спартаком"

Голкипер столичного "Спартака" Александр Максименко рассказал о сроке своего соглашения с красно-белыми.
Фото: ФК "Спартак"
"Как на самом деле? Второе. 2026 год - правильно", - приводит слова Максименко "РБ Спорт".

По данным портала Transfermarkt, контракт Александр Максименко со "Спартаком" действует до июня 2025 года, а по неофициальной информации - до лета 2026-го.

В этом сезоне 26-летний голкипер сыграл за красно-белых 18 матчей в РПЛ, в которых пропустил 14 голов и 11 раз отстоял на ноль.

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