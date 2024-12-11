"Как на самом деле? Второе. 2026 год - правильно", - приводит слова Максименко "РБ Спорт".
По данным портала Transfermarkt, контракт Александр Максименко со "Спартаком" действует до июня 2025 года, а по неофициальной информации - до лета 2026-го.
В этом сезоне 26-летний голкипер сыграл за красно-белых 18 матчей в РПЛ, в которых пропустил 14 голов и 11 раз отстоял на ноль.
Вратарь Максименко сообщил, когда у него истекает контракт со "Спартаком"
Голкипер столичного "Спартака" Александр Максименко рассказал о сроке своего соглашения с красно-белыми.
Фото: ФК "Спартак"