Карпукас высказался о возможном переходе в "Краснодар"

Полузащитник "Локомотива" Артем Карпукас прокомментировал информацию о возможном переходе в "Краснодар".
Фото: ФК "Локомотив"
По словам Карпукаса, с ним не связывались из "Краснодара".

- В СМИ всплывала информация об интересе "Краснодара"? Со мной лично никто из "Краснодара" это не обсуждал, - цитирует Карпукаса "СЭ".


Артем Карпукас выступает за основную команду московского "Локомотива" с февраля 2022 года - всего он вышел на поле в 132 встречах во всех турнирах и записал на свой счет пять забитых мячей и пять результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего игрока в 6 миллионов евро, контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2027 года.

