Карпукас ответил, почему пока не продлил контракт с "Локомотивом"

"И с нашей, и со стороны клуба предложения сделаны. Но до общего знаменателя пока не дошли.
Какие причины, почему еще не переподписал контракт? Все еще не договорились", - передает слова Карпукаса "РБ Спорт".
Артем Карпукас выступает в составе московского "Локомотива" с начала февраля 2022 года. В текущем сезоне опорный полузащитник провел за "железнодорожников" 27 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Соглашение с футболистом рассчитано до конца июня 2027 года. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 6 миллионов евро.