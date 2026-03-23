Молодой футболист "Динамо" рассказал о влиянии Фомина на его игру

- Фомин — очень важный человек для "Динамо".
Он всегда поддерживает, на своём опыте подсказывает моменты, в которых сыграл бы по-своему. Это мне во многом помогает, - цитирует Маринкина "Советский Спорт".
Тимофей Маринкин является воспитанником московского "Динамо", в текущем сезоне он провел за основную команду во всех турнирах пять матчей и отметился одной голевой передачей. В июне текущего года футболисту исполнится 18 лет.
По итогам 22 сыгранных туров команда Ролана Гусева занимает девятое место в турнирной таблице российского чемпионата с 30 набранными очками в своем активе.