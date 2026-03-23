Раков выбыл до конца сезона из-за травмы - источник

Футболист "Локомотива" Вадим Раков, выступающий за "Крылья Советов" на правах аренды, повторно травмировался.
Фото: ФК "Крылья Советов"
По информации источника, футболист пропустит от двух до трех месяцев.

Ранее представитель Вадима Ракова заявил, что игрок повредил ногу, которая уже была оперирована из-за травмы, полученной в сентябре.

В текущем сезоне за "Крылья Советов" нападающий провел 11 матчей, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.

Источник: Telegram-канал "Мутко против"

