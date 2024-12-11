Сообщается, что итальянцы отказались от подписания защитника "железнодорожников" по причине того, что игрок сборной Армении в Серии А считался бы легионером. Кроме того, Тикнизян был предложен посредниками другому итальянскому клубу - "Монце". Но несмотря на подходящие игровые качества, "Монца" отказалась от трансфера, так как ее политика состоит в приглашении свободных агентов - покупки совершают только в отношении футболистов со значимым опытом выступлений в Европе.
Наир Тикнизян является игроком московского "Локомотива" с августа 2021 года, когда "железнодорожники" выкупили защитника у московского ЦСКА за 5,5 млн евро. Действующее соглашение между игроком и клубом рассчитано на срок до конца сезона-2025/26. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего футболиста в 6,5 млн евро.
Источник: Legalbet
Источник: "Комо" прошлым летом отказался от трансфера Тикнизяна из-за его гражданства
По информации СМИ, прошлым летом итальянский "Комо" рассматривал вариант трансфера игрока "Локомотива" Наира Тикнизяна.
Фото: ФК "Локомотив"