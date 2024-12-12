"В экзотические страны в отпуск не поеду. Останусь дома в Сербии, буду пить кофе с друзьями — это наша любимая привычка. Проведу побольше времени с семьей. Плюс жду, что ко мне в гости заедет Лончар, выпьем кофе и с ним. А мне пиво не нравится. Только кофе и чай с друзьями", - цитирует Джурасовича "РБ Спорт".
В текущем сезоне Алекса Джурасович провел за тольяттинский "Акрон" во всех турнирах 21 матч и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего серба в 1,8 миллионов евро, контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2028 года.
После 18-ти сыгранных туров тольяттинский клуб располагается на 9-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 22-мя набранными очками. Команда Заурбека Тедеева сыграет с московским "Спартаком" в 1/4 финала Пути регионов Кубка России.
Полузащитник "Акрона" Джурасович: на Новый год буду пить кофе с друзьями, алкоголь мне не нравится
Полузащитник "Акрона" Алекса Джурасович рассказал, как будет отмечать Новый год.
Фото: ФК "Акрон"