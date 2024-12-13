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Попов: не могу назвать Семака великим тренером. Все показала Лига чемпионов

Бывший игрок "Рубина" Алексей Попов поделился своим мнением, есть ли в титулах "Зенита" заслуга главного тренера петербургского клуба Сергея Семака.
Фото: ФК "Зенит"
"Определенная заслуга есть. Он все-таки не единожды стал чемпионом. Надо же как-то мотивировать порой своих игроков. Но решающий вклад в победы внесли футболисты. Не могу назвать Семака великим тренером. Ведь все показала Лига чемпионов. Это не упрек, просто надо развиваться. Какие-то вещи в игре команды Семака для меня пока необъяснимы. Почему питерцы до сих пор не научились прессинговать соперника?", - приводит слова Попова "Евро-Футбол.Ру".

Сергей Семак является главным тренером петербургского "Зенита" с мая 2018 года. Действующее соглашение между 480летним специалистом и футбольным клубом рассчитано на срок до конца сезона-2029/30.

Под руководством Семака "Зенит" на протяжении шести последних сезонов подряд становились чемпионами России. Кроме того, петербуржцы два раза стали обладателями Кубка России и пять раз - обладателями Суперкубка России.

В еврокубках сине-бело-голубые вместе с Семаком в качестве главного тренера два раза принимали участие в Лиге Европы (максимальное достижение - выход в 1/8 финала в сезоне-2021/22) и 3 раза принимали участие в Лиге чемпионов (максимальное достижение - 3-е место на групповом этапе в сезоне-2021/22; в двух предыдущих участиях "Зенит" дважды занимал в группе последнее четвёртое место).

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