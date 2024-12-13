"В моей карьере был один поступок, за который действительно стыдно, — пинок судье Фролову. 19 лет, эмоции, нас откровенно прибивали — и я не сдержался. В итоге на пять игр дисквалифицировали. Получил хороший урок", - приводит слова Семшова "СЭ".
Речь идет про инцидент, который произошел 4 апреля 1998 года в матче 2-го тура чемпионата России по футболу между московским "Торпедо" и новороссийским "Черноморцем". Игорь Семшов, который тогда выступал в составе "автозаводцев", после удаления капитана хозяев Евгения Бушманова на 89-й минуте совершил пинок главному арбитру встречи Николаю Фролову. К тому времени "Торпедо" уже играло вдесятером, а в их ворота был пробит пенальти.
Судья никак не отреагировал на этот поступок полузащитника. Сам матч завершился победой "Черноморца" со счётом 3:2.
Экс-игрок "Зенита" и "Динамо" Семшов вспомнил о поступке, за который ему до сих пор стыдно
Бывший игрок сборной России Игорь Семшов рассказал о совершенном во время футбольного матча поступке, за который ему до сих пор стыдно.
Фото: ФК "Арсенал" Тула