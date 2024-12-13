"Всё возможно. Лично я не против. Хоть я и колумбиец, но не вижу никаких проблем в том, чтобы получить российское гражданство", - приводит слова Кордобы "Известия".
Джон Кордоба выстыпает за футбольный клуб "Краснодар" с июля 2021 года. Действующий контракт нападающего с "быками" рассчитан на срок до конца сезона-2026/27. Согласно действующему законодательству, колумбиец сможет претендовать на получение на общих правилах российского гражданства, как минимум, после 5 лет проживания в России, т.е. в середине 2026 года.
Последний случай принятия иностранного футболиста в российское гражданство произошёл в октябре 2024 года: гражданином России стал бразильский защитник петербургского "Зенита" Дуглас Сантос.
Игрок "Краснодара" Кордоба: я не против получения российского паспорта
Нападающий ФК "Краснодар" Джон Кордоба рассказал, была ли у него мысль получить российский паспорт.
Фото: ФК "Краснодар"