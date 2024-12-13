"Любой иностранец будет временщиком. В России они все такие. А нужен селекционер, который прошерстит Российскую Федерацию, кто найдёт здесь будущих звёзд футбола. Но все же хотят сиюминутную выгоду. Раньше говорили, что "Спартак" — это народная команда. Видимо, забыли. Я уже этого не слышу в последнее время. Народа российского у них не видно", - приводит слова Овчинникова Legalbet.
Московский "Спартак" остался без спортивного директора 10 ноября, когда этот пост покинул португальский специалист Томаш Амарал. Руководство красно-белых до сих пор продолжает поиски подходящего кандидата на эту должность - в основном, среди иностранных менеджеров.
"Спартак" в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 после 18-го тура, набрав 37 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. В Кубке России подопечные Деяна Станковича весной продолжат выступление на стадии второго этапа 1/4 финала Пути регионов, где их соперником станет тольяттинский "Акрон".
"Российского народа у "Спартака" не видно". Овчинников раскритиковал поиск спортдира красно-белых заграницей
Футбольный тренер Валерий Овчинников раскритиковал поиск московским "Спартаком" кандидатов на пост спортивного директора клуба среди иностранцев.
Фото: ФК "Спартак"